Дональд Трамп назвал Болтона своим «самым тупым советником»

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз прошелся по своему экс-советнику, а сейчас одному из самых яростных его критиков, Джону Болтону.

На своей странице в социальной сети Truth Social политик возложил на Болтона ответственность за затягивание Америки в «зыбучие пески Ближнего Востока». Трамп отметил, что затраты в семь триллионов долларов и миллионы смертей, к которым причастен Болтон, не принесли Штатам никакого результата.

Вместе с тем, по словам экс-президента США, советник был ему необходим в качестве пугала из-за своей агрессивности, чем Трамп в свое время и пользовался, передает издание «АиФ».

— Я считаю Болтона одним их самых тупых людей в правительстве, но я хорошо его использовал. Как-то я привел его в комнату с враждебно настроенными иностранными лидерами. они подумали, что я собираюсь развязать войну, и со всем согласились, — сообщил бывший глава Америки.

Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны. Такое мнение высказал Дональд Трамп. Он заверил, что в роли президента вернет «мир через силу».