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МИД России заявил об отказе вести диалог с Токио по промыслу у Южных Курил

Александр Афонин
В мире
МИД России заявил об отказе вести диалог с Токио по промыслу у Южных Курил
Фото: Pixabay

В связи с санкционной политикой Японии в отношении России Москва не сможет проводить консультации с Токио по поводу соглашения о морском промысле в районе южных Курильских островов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в воскресенье, 29 января.

— В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона «категорически не приемлет» какие-либо протесты Японии по данному решению. Для возобновления прежнего диалога Токио необходимо проявить уважение к России и показать стремление к нормализации двусторонних отношений, передает РИА Новости.

23 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины. По его словам, такое решение поможет укреплению отношений G7 и стран глобального Юга.

Позже МИД Японии сообщил, что Токио с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также в рамках нового пакета санкций будет введен запрет ввоза оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа и так далее.

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