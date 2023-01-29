Спрос на положительные эмоции назвали главной тенденцией 2023 года

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В текущем году основной потребительской тенденций станет стремление людей к получению положительных эмоций и отвлечению от стресса. Об этом говорится в январском докладе маркетингово-коммуникационной компании Wunderman Thompson.

— Все говорит о том, что минувший год стал довольно мрачным и хаотичным — проблемы в экономике, нестабильность в политике и ухудшение окружающей среды никуда не делись. Но люди настроены на то, чтобы противостоять неблагоприятным условиям, внедрять и потреблять инновации и получать радость даже в непростых обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, в предыдущие два года люди пережили пандемию коронавируса, военные конфликты и рост инфляции. Это сказалось на эмоциональной составляющей, в связи с этим исследователи полагают, что ключевым потребительским трендом 2023 года станет запрос на положительные эмоции.

На текущий момент многие компании почувствовали проблему. Благодаря этому сегодня производители уже предлагают продукты и услуги, которые приносят положительные эмоции, передает «Коммерсантъ».

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «ВМ», какие серьезные проблемы ожидают мир в новом году. По его словам, в связи с сокращением поставок российских удобрений на мировой рынок ввиду санкций больше всего от этих мер пострадают ряд европейских государств и бедных стран.