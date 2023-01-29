Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спрос на положительные эмоции назвали главной тенденцией 2023 года

Александр Афонин
Общество
Спрос на положительные эмоции назвали главной тенденцией 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В текущем году основной потребительской тенденций станет стремление людей к получению положительных эмоций и отвлечению от стресса. Об этом говорится в январском докладе маркетингово-коммуникационной компании Wunderman Thompson.

— Все говорит о том, что минувший год стал довольно мрачным и хаотичным — проблемы в экономике, нестабильность в политике и ухудшение окружающей среды никуда не делись. Но люди настроены на то, чтобы противостоять неблагоприятным условиям, внедрять и потреблять инновации и получать радость даже в непростых обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, в предыдущие два года люди пережили пандемию коронавируса, военные конфликты и рост инфляции. Это сказалось на эмоциональной составляющей, в связи с этим исследователи полагают, что ключевым потребительским трендом 2023 года станет запрос на положительные эмоции.

На текущий момент многие компании почувствовали проблему. Благодаря этому сегодня производители уже предлагают продукты и услуги, которые приносят положительные эмоции, передает «Коммерсантъ».

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «ВМ», какие серьезные проблемы ожидают мир в новом году. По его словам, в связи с сокращением поставок российских удобрений на мировой рынок ввиду санкций больше всего от этих мер пострадают ряд европейских государств и бедных стран.

Прогнозы Исследования Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте