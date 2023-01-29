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Пушков заявил, что слова Бербок о войне с Россией сорвались у нее с языка

Александр Афонин
В мире
Пушков заявил, что слова Бербок о войне с Россией сорвались у нее с языка
Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне с Россией сорвались у нее с языка, аналогичную точку зрения могут поддерживать и другие страны НАТО. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Бербок сказала то, что хотела сказать. Оправдания ничего не меняют. Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России». Она призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД Германии по поводу слов министра заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

Позже представитель немецкого министерства заявил, что словами о войне с Россией Бербок рассчитывала подчеркнуть сплоченность западных стран в вопросе, касающемся поддержки Украины. По его словам, министр не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором они «присутствуют в некоторых социальных сетях».

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