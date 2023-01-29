Еще три новых поезда запустили на Казанском направлении МЖД

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), где в скором времени пройдет третий маршрут Московского центрального диаметра (МЦД-3), начали курсировать еще три новых поезда ЭП2Д. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 29 января.

— Масштабную программу по обновлению подвижного состава мы начали в 2012 году и активно продолжаем сейчас, в преддверии запуска новых диаметров. Доля современного подвижного состава на всех наших направлениях увеличилась до 44,6 процента, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Новые поезда соответствуют всем современным требованиям для комфорта пассажиров. Составы оборудованы мягкими сиденьями с USB-разъемами, дополнительными поручнями, системами климат-контроля и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 70 процентов пассажиров МЦД совершают бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Такие пересадки возможны на 22 станциях диаметров, а оплатить проезд можно с помощью «Тройки» или банковской карты.