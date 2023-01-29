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Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Грина, владение 1, корпус 3 Карта всех событий

В столичном районе Северное Бутово специалисты приступили к строительству нового культурно-досугового центра, который оборудуют тремя зонами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 января.

— Начинаем строить культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово. Сделаем его передовой площадкой для творческого развития москвичей. В новом центре посетителей будут ждать три зоны, — сказал он.

Специалисты оборудуют здание зрелищной, клубной и административной зонами. В каждой из них горожане смогут посещать различные концерты, уроки танцев, студию раннего развития детей и многое другое.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что данный культурно-досуговый центр планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Он расположится на улице Грина, а на его территории появится парковка.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что реконструкция станции Очаково вышла на финальный этап. По его словам, уже в 2023 году она станет современным пригородным вокзалом и частью четвертого Московского центрального диаметра, который соединит Апрелевку и Железнодорожный.

Строительство Благоустройство Район Северное Бутово Сергей Собянин
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