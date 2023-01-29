Иммунолог Крючков предупредил о риске роста заболеваемости гриппом в России в феврале

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В феврале этого года ожидается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, так как в этот период многие возвращаются на учебу и работу после новогодних каникул. Об этом сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.

— Если брать грипп и ОРВИ, то на февраль приходятся максимумы заболеваемости. Они, как правило, превышают максимумы декабрьские. По COVID-19 это более растянутая история. Тяжелые и февраль, и март. Дальше идет резкое снижение заболеваемости, — цитирует специалиста издание «Ридус».

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил «Вечерней Москве», что в России возможен всплеск заболеваемости туберкулезом. По словам специалиста, на текущий момент в стране распространены не только вирусные заболевания, но и бактериальные инфекции.

Помимо этого, Болибок рассказал «ВМ», какие заболевания на текущий момент распространены в стране. По его словам, из-за массового применения антибиотиков начали распространяться: антибиотикоустойчивые штаммы стрептококка, стафилококка и гемолитической палочки.