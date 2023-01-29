Шольц заявил, что не допустит начала войны между Россией и НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что серьезно относится к своей присяге, в связи с чем он намерен сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос в полноценную войну между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик сообщил в интервью немецкой газете Tagesspiegel в воскресенье, 29 января.

— Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы (происходящее на Украине — прим. «ВМ»)... не переросло в войну между Россией и НАТО, — сказал он.

Канцлер добавил, что немецкое правительство не собирается следовать за теми, кто «почти легкомысленно» рекомендует идти вперед. По его словам, Берлин всегда действует в координации с другими странами, так как иные варианты могли бы привести к эскалации конфликта.

Накануне Олаф Шольц заявил, что целью Германии на сегодняшний день является недопущение расширения границ России. Помимо этого, федеральный канцлер также обозначил три принципа, которых собирается придерживаться Берлин в существующем конфликте на Украине.