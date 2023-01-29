Более 460 тысяч москвичей посетили флагманский офис ЮВАО за два года работы

Фото: Пресс-служба центров госуслуг Москвы

В январе 2021 года в ТЦ «Город» открылся пятый флагманский офис «Мои документы». За это время в центр госуслуг обратились более 460 тысяч заявителей, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе центров госуслуг.

Самая востребованная услуга флагманского офиса — регистрация транспортных средств и прицепов к ним: зафиксировано более 44 тысяч обращений. Второй в рейтинге идет услуга по регистрационному учету граждан РФ. За ней обратились свыше 26 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров госуслуга по предоставлению информации жилищного учета — более 17 тысяч обращений.

В офисе можно оформить государственные услуги, которые не предоставляются в районных центрах. Например, юные москвичи могут получить первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке, предприниматели — оформить регистрацию юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также воспользоваться услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы». Для жителей Москвы также доступен суперсервис «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, детям, не достигшим 14-летнего возраста» — за сутки.

Здесь же есть возможность создания электронных дубликатов бумажных документов, которые обычно хранят дома. Например, документы об образовании и квалификации, трудовой деятельности, государственных и ведомственных наградах, доходе, прохождении лечения и др. Электронные дубликаты направляются в личный кабинет заявителя на портале gosuslugi.ru, где хранятся бессрочно. Граждане РФ могут получить услугу по включению в единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств. Также можно пройти идентификацию личности для оформления карты болельщика.

Фото: Мои документы

Яркая и запоминающаяся регистрация заключения брака в неторжественной обстановке доступна во флагманском офисе ЮВАО. У молодоженов есть уникальная возможность зарегистрировать брак в отдельном зале с фотозоной для памятных фотографий.

Дополнительные сервисы также не остаются без внимания жителей. В бюро юридической помощи «Мой нотариус» за два года обратились более 21 тысячи заявителей, услугами фотоателье «Мое фото» пользовались свыше 12 тысячи жителей. Здесь можно перекусить в кафе, подобрать путевку в сервисе «Мое путешествие», изучить выставку проекта «Москва — с заботой об истории», почитать книгу, с помощью инфомата «Спортивные выходные» посмотреть онлайн-занятия и получить полезную информацию о различных видах спорта. Здесь же жители могут пройти обследование организма в кабинете «Мое здоровье» или на современном диагностическом комплексе. Проверить здоровье также поможет робот-диагност.

В офисе комфортно находиться как взрослым, так и детям. Здесь есть просторные зоны ожидания с мягкими уютными диванами, оснащенными розетками для зарядки телефона и портативными лампами, большая игровая зона для детей, где можно поиграть в интерактивные игры, посмотреть современные мультфильмы. Для удобства посетителей с детьми здесь также есть комната матери и ребенка.

Напомним, на сегодняшний день центры госуслуг «Мои документы» предоставляют более 280 услуг, 99 процентов из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации.

Флагманский офис «Мои документы» ЮВАО открыт для заявителей с 10:00 до 22:00.