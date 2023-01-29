Минобороны: Войска России заняли новые рубежи на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, им удалось занять более выгодные рубежи. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, — сказал военный.

По информации Конашенкова, российские военные ударили по противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка в ДНР.

Кроме того, возле Краматорска войска уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 90 солдат, цитирует Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.