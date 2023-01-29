Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису

Евгений Белоусов
Спорт
Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису
Фото: shutterstock

Сербский теннисист Новак Джокович в 10-й раз победил на чемпионате Australian Open.

Таким образом, он сумел повторить рекорд Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема. Джокович уже 10 раз выходил в финал чемпионата и каждый раз одерживал победу.

Уже с понедельника, 30 января, Джокович вновь станет первой ракеткой мира. Сербский теннисист дебютировал в Мельбурне в 2005 году, когда ему было 17 лет.

Тогда в первом круге он вчистую проиграл россиянину Марату Сафину, который в тот год стал чемпионом. Первый титул на чемпионате Австралии пришел к Джоковичу в 2008 году.

До этого украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Джоковича появляться на трибунах Australian Open до конца соревнований.

Причиной для требований Украины стало видео, на котором отец Джоковича высказывается в поддержку России, находясь в компании болельщиков с российскими флагами. Вскоре после этого отец спортсмена сообщил, что пропустит полуфинальный матч сына из-за этого.

Спорт Австралия Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте