Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису

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Сербский теннисист Новак Джокович в 10-й раз победил на чемпионате Australian Open.

Таким образом, он сумел повторить рекорд Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема. Джокович уже 10 раз выходил в финал чемпионата и каждый раз одерживал победу.

Уже с понедельника, 30 января, Джокович вновь станет первой ракеткой мира. Сербский теннисист дебютировал в Мельбурне в 2005 году, когда ему было 17 лет.

Тогда в первом круге он вчистую проиграл россиянину Марату Сафину, который в тот год стал чемпионом. Первый титул на чемпионате Австралии пришел к Джоковичу в 2008 году.

До этого украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Джоковича появляться на трибунах Australian Open до конца соревнований.

Причиной для требований Украины стало видео, на котором отец Джоковича высказывается в поддержку России, находясь в компании болельщиков с российскими флагами. Вскоре после этого отец спортсмена сообщил, что пропустит полуфинальный матч сына из-за этого.