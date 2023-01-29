Синоптики пообещали мартовскую погоду в Москве на предстоящей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Предстоящая неделя в Москве будет пасмурной с небольшими снегопадами. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в центре погоды «Фобос».

— Такая погода по параметрам атмосферы будет больше напоминать март, который, как известно, в России считается зимним месяцем, — говорится в сообщении.

Так, по ночам в Центральной России температура воздуха не будет опускаться ниже минус 6 градусов. Днем столбики термометров продолжат стремиться к нулевой отметке.

Из-за этого по ночам будет образовываться небольшая гололедица. В ночь с понедельника, 30 января, на вторник, 31 января, ожидается метель.

Общее количество осадков за предстоящую неделю не превысит 10 миллиметров. Всего снежный покров подрастет до 27 сантиметров, отмечается на сайте «Фобоса».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в эти выходные влияние циклона на столицу ослабнет, а к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы. В воскресенье, 29 января, в город придет циклон, который будет активен на северо-западе России.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «ВМ», что на следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Он отметил, что в первый день недели в столице будет пасмурно и без осадков.