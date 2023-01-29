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Пригожин: В Артемовске нашли тела наемников с отрубленными кистями

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин: В Артемовске нашли тела наемников с отрубленными кистями
Фото: t.me/wagnernew

В Артемовске (украинское название — Бахмут) обнаружены тела, предположительно, принадлежащие иностранным наемникам. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук, — сказал предприниматель.

Также возле трупов были обнаружены телефоны и информация, которая указывала на принадлежность погибших к иностранным наемникам ВСУ.

Все тела, утверждает Пригожин, как и другие доказательства, в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений, говорится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что армия России продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска. Маршруты передвижения ВСУ почти перекрыты на данном направлении, добавил он.

До этого Пригожин заявил, что освобождение Артемовска в дальнейшем пресечет «любое наступление» Вооруженных сил Украины.

Украина наемники Россия Донбасс
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