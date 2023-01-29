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«Ничего не могу сказать плохого»: соседка рассказала об убитой в Москве семье

Евгений Белоусов
Происшествия
«Ничего не могу сказать плохого»: соседка рассказала об убитой в Москве семье
Фото: depositphotos
Москва, Флотская улица Карта всех событий

Соседи убитой семьи на Флотской улице в Москве всегда считали погибших очень тихими и вежливыми людьми. Пенсионерка Наталья Викторовна рассказала, что ни разу не замечала за ними каких-либо ссор или скандалов.

— Нормальные, Гуля такая хорошая. «Здравствуйте» всегда скажет. Ничего не могу сказать плохого, — сказала она.

Однако мужа, убившего супругу и сына, она видела только один раз где-то год назад. Криков или ударов ночью соседка не слышала и узнала об убийстве лишь утром, передает Пятый канал.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 29 января. Прокуратура Москвы сообщила подробности трагедии.

Мужчина убил бывшую супругу и 19-летнего сына. По предварительным данным, на лестничной площадке 7-го этажа 45-летний москвич во время ссоры ударил своего сына ножом.

Потом он прошел в квартиру и зарезал 42-летнюю бывшую супругу. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

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