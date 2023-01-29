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Прокуратура сообщила подробности убийства мужчиной экс-жены и сына на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Прокуратура сообщила подробности убийства мужчиной экс-жены и сына на севере Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Флотская улица Карта всех событий

В доме на улице Флотской на севере столицы были обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила в воскресенье, 29 января, прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По предварительным данным, на лестничной площадке 7 этажа 45-летний москвич в ходе ссоры причинил своему сыну ножевые ранения. Потом он прошел в квартиру и зарезал 42-летнюю бывшую супругу. От полученных телесных повреждений они скончались на месте.

После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

До этого сообщалось, что мужчина совершил убийство в квартире на севере столицы. По предварительной информации, 45-летний москвич зарезал сына и супругу в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы.

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