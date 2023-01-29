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Mash: Мужчина убил сына и жену в квартире на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Mash: Мужчина убил сына и жену в квартире на севере Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, Флотская улица Карта всех событий

Мужчина совершил убийство в квартире на севере столицы. По предварительной информации, 45-летний москвич зарезал сына и супругу в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы.

Позже он покончил с собой.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает Telegram-канал Mash.

27 января суд в Московской области отправил в СИЗО мужчину, который убил бывшую супругу и спрятал ее тело на балконе. 45-летнему жителю столицы предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Преступление, о котором идет речь, произошло в подмосковных Мытищах в квартире жилого дома вечером 28 декабря 2022 года. Мужчина приехал в гости к бывшей жене. Во время совместного распития алкогольных напитков собутыльники поссорились. По версии следствия, в разгар конфликта злоумышленник схватил чайник и ударил им по голове бывшую жену. Потом он взял нож и добил женщину.

Москва Дети супруги Убийства Головинский район
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