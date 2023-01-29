ЦБ России и Ирана заключили соглашение по облегчению передачи банковских операций

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Представители ЦБ России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил председатель ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.

— Наша страна будет напрямую соединена со 106 зарубежными банками. Финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются, — написал он в Twitter.

С российской стороны на церемонии подписания документа присутствовал заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

До этого управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что граждане России, которые находятся под санкциями, могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость.

Такого рода предупреждение позволяет усилить действия американских властей по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран. В состав делегации, которую он возглавил, вошли главы профильных комитетов Госдумы.