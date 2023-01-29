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Приметы и советы

Российский вертолет из состава миссии ООН обстреляли в Сомали

Евгений Белоусов
Происшествия
Российский вертолет из состава миссии ООН обстреляли в Сомали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В аэропорту города Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет, который участвовал в реализации гуманитарной миссии ООН. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в посольстве России в Джибути.

— В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали, — говорится в сообщении.

При происшествии никто не пострадал. К инциденту могут быть причастны участники террористической группировки «Аш-Шабаб»*, которая имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*, сообщает РИА Новости.

Недавно произошло нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Вооружившись автоматом Калашникова, неизвестный убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы.

Позже агентство Tasnim сообщило, что полиция Ирана задержала нападавшего. По его словам, преступление он совершил из-за личных и семейных проблем.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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