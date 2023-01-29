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WSJ: ВСУ контролируют только одну дорогу в Артемовск

Егор Провоторов
В мире
WSJ: ВСУ контролируют только одну дорогу в Артемовск
Фото: depositphotos

Лишь одна дорога в населенный пункт Артемовск находится под полным контролем украинских войск, сообщила в воскресенье, 29 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Вооруженных сил Украины.

— Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины, — говорится в сообщении американского издания.

По словам представителей украинской армии, в восточной части города уже идут «тяжелые бои», контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. Как пишет газета, в центре города были слышны звуки стрельбы.

Местные солдаты также подтвердили изданию заявление российского Минобороны о том, что силы РФ освободили населенный пункт Клещеевка под Бахмутом. Город расположен южнее Артемовска, о его освобождении российское военное ведомство сообщало 20 января.

Накануне появилась информация, что запрещенная на территории России террористическая группировка «Азов» вошла в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и стала Третьей отдельной штурмовой бригадой. Об этом заявил глава группировки Андрей Билецкий.

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