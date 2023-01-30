Вильфанд рассказал о погоде в России в первые дни февраля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температурный фон выше климатической нормы прогнозируется в большей части России в первые пять дней февраля. После этого характер погоды станет более зимним, до весенних климатических условий «еще далеко», рассказал в понедельник, 30 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, февраль начнется с очень теплой погоды. Уже 1 февраля в Санкт-Петербурге температура будет на 4-6 градусов выше нормы, а в Москве — на 5-6 градусов, а на Урале — на 8-12 градусов.

— Вся первая пятидневка будет очень теплая, но затем погода станет более зимней, температура понизится, — подчеркнул специалист в интервью ТАСС.

Вильфанд напомнил, что март с точки зрения метеорологов также является зимним месяцем, поэтому готовиться к весне сейчас еще очень рано. В эти два месяца, по словам научрука Гидрометцентра РФ, погода будет неоднородной, но все еще зимней.

До этого Вильфанд предупредил жителей Москвы, что город в понедельник, 30 января, накроют метели. Такие перемены, объяснил метеоролог, связаны со сменой циркуляции. Погодой в центре европейской части России начнет управлять циклон, ветер в столице усилится до 17 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Он отметил, что в первый день недели в столице будет пасмурно и без осадков.