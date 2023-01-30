Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в церкви на Новой Басманной улице
Специалисты в процессе реставрации раскрыли живопись XVIII века в храме Святых апостолов Петра и Павла. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в понедельник, 30 января.
— В нижнем храме церкви реставрация почти завершена, восстановлены все исторические детали, в том числе недавно на свое место вернулись изящные люстры и бра. В верхнем храме работы в самом разгаре. Впереди у мастеров сложное воссоздание живописи и реставрация декоративных лепных элементов, — отметил он.
В рамках проведенных работ рабочие удалили многослойные заклейки, укрепили аварийные участки живописи, а также расчистили фрески от потемневшего лака. Теперь планируется воссоздать утраченную живопись и отреставрировать уцелевшую, передает официальный сайт мэра Москвы.
В доме Хлудова — Пантелеева на улице Земляной Вал специалисты уже завершили реставрационные работы. В процессе реставрации специалисты обновили кирпичную кладку фасадов, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю.