Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в церкви на Новой Басманной улице

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Москва, Новая Басманная улица, 11/6-4/3с4 Карта всех событий

Специалисты в процессе реставрации раскрыли живопись XVIII века в храме Святых апостолов Петра и Павла. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в понедельник, 30 января.

— В нижнем храме церкви реставрация почти завершена, восстановлены все исторические детали, в том числе недавно на свое место вернулись изящные люстры и бра. В верхнем храме работы в самом разгаре. Впереди у мастеров сложное воссоздание живописи и реставрация декоративных лепных элементов, — отметил он.

В рамках проведенных работ рабочие удалили многослойные заклейки, укрепили аварийные участки живописи, а также расчистили фрески от потемневшего лака. Теперь планируется воссоздать утраченную живопись и отреставрировать уцелевшую, передает официальный сайт мэра Москвы.

В доме Хлудова — Пантелеева на улице Земляной Вал специалисты уже завершили реставрационные работы. В процессе реставрации специалисты обновили кирпичную кладку фасадов, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю.