Фасад одного из зданий бывшего доходного дома графа В. С. Татищева восстановили

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Пятницкая улица, 43с1 Карта всех событий

Специалисты завершили обновление фасада дома 43, строение 1, на Пятницкой улице, работы прошли в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Москвы в понедельник, 30 января.

Отремонтированное здание было построено в 1913 году как одно из строений доходного дома графа В. С. Татищева.

— Было важно сохранить первозданную красоту дома 43, строение 1, на Пятницкой улице, так как это знаменитый объект, обладающий интересной историей. Мы разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий все особенности объекта, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы по обновлению фасадов проводились в несколько этапов. Сначала специалисты очистили открытые плоскости от загрязнений и нанесли современную антигрибковую и антикоррозионную защиту. Затем последовал ремонт штукатурного слоя.

По окончании основного комплекса работ по восстановлению фасада реставраторы заменили окна в местах общего пользования и обновили цоколь. В подъезде установили новую входную дверь.

До этого сообщалось, что в региональную программу капремонта в этом году вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.