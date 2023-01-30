Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фасад одного из зданий бывшего доходного дома графа В. С. Татищева восстановили

Александр Афонин
Город
Фасад одного из зданий бывшего доходного дома графа В. С. Татищева восстановили
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Пятницкая улица, 43с1 Карта всех событий

Специалисты завершили обновление фасада дома 43, строение 1, на Пятницкой улице, работы прошли в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Москвы в понедельник, 30 января.

Отремонтированное здание было построено в 1913 году как одно из строений доходного дома графа В. С. Татищева.

— Было важно сохранить первозданную красоту дома 43, строение 1, на Пятницкой улице, так как это знаменитый объект, обладающий интересной историей. Мы разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий все особенности объекта, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы по обновлению фасадов проводились в несколько этапов. Сначала специалисты очистили открытые плоскости от загрязнений и нанесли современную антигрибковую и антикоррозионную защиту. Затем последовал ремонт штукатурного слоя.

По окончании основного комплекса работ по восстановлению фасада реставраторы заменили окна в местах общего пользования и обновили цоколь. В подъезде установили новую входную дверь.

До этого сообщалось, что в региональную программу капремонта в этом году вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

капремонт Москва Район Замоскворечье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте