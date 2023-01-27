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Бирюков: Более 2,3 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году

Евгений Белоусов
Город
Бирюков: Более 2,3 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта в этом году. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Больше всего домов отремонтируем в Центральном (385 домов), Южном (348 домов) и Северном (313 домов) административных округах, — уточнил он.

По словам Бирюкова, список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Так, зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона.

Обновление фасадов и плоских крыш начинается только с наступлением устойчивых положительных температур. Всего в рамках программы с 2015 года в Москве отремонтировали почти 13 тысяч домов.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2022 году в жилых многоквартирных домах 185 подъемных платформ для маломобильных граждан.

На сегодняшний день все построенные дома уже приспособлены для комфортного пользования маломобильных горожан. При этом Бирюков отметил, что в домах старой постройки подобные конструкции не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

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