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Приметы и советы

Около 185 подъемников для маломобильных граждан установили в 2022 году в жилых домах Москвы

Евгений Жуков
Город
Около 185 подъемников для маломобильных граждан установили в 2022 году в жилых домах Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2022 году в жилых многоквартирных домах 185 подъемных платформ для маломобильных граждан. Об этом в среду, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что на сегодняшний день все построенные дома уже приспособлены для комфортного пользования маломобильных горожан. При этом Бирюков отметил, что в домах старой постройки подобные конструкции не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

В том случае, если позволяют технические условия, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, с помощью которых можно преодолевать расстояние до четырех метров.

Однако если такая возможность отсутствует, то специалисты оборудуют подъемник наклонного типа, представляющий из себя компактную конструкцию вдоль стены параллельно лестничному маршруту.

При установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды. К примеру, монтируются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

До этого вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов заявил, что новая система навигации для маломобильных пассажиров, внедряемая в столичный метрополитен, сделает этот вид транспорта доступнее для всех категорий пассажиров.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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