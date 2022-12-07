Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Орлов: Совершенствование навигации метро в Москве сделает город доступнее для всех пассажиров

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Орлов: Совершенствование навигации метро в Москве сделает город доступнее для всех пассажиров
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новая система навигации для маломобильных пассажиров, внедряемая в столичный метрополитен, сделает этот вид транспорта доступнее для всех категорий пассажиров. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

— Общественный транспорт должен быть удобным не просто в глазах некоего рядового обывателя, он должен быть действительно дружелюбным и доступным для всех. <...> И в столичном метро появляются решения, которые упрощают пользование им для всех без исключения. Навигация для маломобильных пассажиров — одно из таких решений, — подчеркнул депутат.

По его словам, новая навигация появится как у входов в метро, так и в приложении «Метро Москвы». Система обеспечит маломобильным гражданам комфортные поездки, добавил депутат.

Он заключил, что тестирование новой навигации проходило совместно с обществами инвалидов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро столицы до конца года.

Транспорт Благоустройство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте