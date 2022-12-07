Депутат МГД Орлов: Совершенствование навигации метро в Москве сделает город доступнее для всех пассажиров

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новая система навигации для маломобильных пассажиров, внедряемая в столичный метрополитен, сделает этот вид транспорта доступнее для всех категорий пассажиров. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

— Общественный транспорт должен быть удобным не просто в глазах некоего рядового обывателя, он должен быть действительно дружелюбным и доступным для всех. <...> И в столичном метро появляются решения, которые упрощают пользование им для всех без исключения. Навигация для маломобильных пассажиров — одно из таких решений, — подчеркнул депутат.

По его словам, новая навигация появится как у входов в метро, так и в приложении «Метро Москвы». Система обеспечит маломобильным гражданам комфортные поездки, добавил депутат.

Он заключил, что тестирование новой навигации проходило совместно с обществами инвалидов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро столицы до конца года.