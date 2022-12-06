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Новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро Москвы до конца года

Георгий Соланович
Город
Новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро Москвы до конца года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро Москвы до конца года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 декабря.

— Мы повышаем удобство и доступность поездок по городу. До конца года на 20 станциях метро разместим новую навигацию для маломобильных пассажиров — она поможет узнать о доступности станции и спланировать свой маршрут. В 2023 году такая навигация появится на всех станциях метро и МЦК, — добавил глава дептранса, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале департамента отметили, что благодаря новой навигации маломобильные пассажиры смогут понять, какой вход в метро адаптирован для них.

22 ноября в Общественной палате Москвы обсудили доступность транспорта для маломобильных граждан, а также перспективы и планы потенциального развития данного направления. Для повышения эффективности встречи на нее были приглашены представители сообществ инвалидов.

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