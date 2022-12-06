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Новую навигацию для маломобильных пассажиров разместят на 20 станциях метро Москвы до конца года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 декабря.

— Мы повышаем удобство и доступность поездок по городу. До конца года на 20 станциях метро разместим новую навигацию для маломобильных пассажиров — она поможет узнать о доступности станции и спланировать свой маршрут. В 2023 году такая навигация появится на всех станциях метро и МЦК, — добавил глава дептранса, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале департамента отметили, что благодаря новой навигации маломобильные пассажиры смогут понять, какой вход в метро адаптирован для них.

22 ноября в Общественной палате Москвы обсудили доступность транспорта для маломобильных граждан, а также перспективы и планы потенциального развития данного направления. Для повышения эффективности встречи на нее были приглашены представители сообществ инвалидов.