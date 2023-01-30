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Москвичам рассказали о возможных местах проживания героев комедий Гайдая

Араз Салехов
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Москвичам рассказали о возможных местах проживания героев комедий Гайдая
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Режиссер Л. Гайдай. 1965 год

В понедельник, 30 января, исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, его комедии знают все россияне. В связи с этим москвичам рассказали, где предположительно могли проживать герои именитых кинокартин режиссера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Говоря о комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», можно предположить, что главный герой фильма проживал в центре города. Такой вывод сделал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы. По его словам, во время просмотра кино можно увидеть, как Шурик прогуливается у главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

— Еще он мог снимать комнату. Тогда это все-таки был бы центр города — Староконюшенный или Большой Афанасьевский переулок, Пятницкая, Большая Ордынка. А вот его «друг» Федя вполне мог бы жить в не расселенных еще коммуналках — допустим, между Пречистенкой и Остоженкой, в доме 5 в Барыковском переулке, — поделился он.

Более подробную информацию о других комедиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, викторина к 100-летию режиссера Леонида Гайдая появилась на портале «Узнай Москву». Москвичи смогут проверить свои знания и вспомнить кадры из популярных фильмов режиссера. Кроме того, викторина позволит узнать москвичам ранее неизвестные факты из биографии Гайдая.

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