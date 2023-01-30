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Приметы и советы

Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства

Араз Салехов
В мире
Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства
Фото: shutterstock

Французский президент Эммануэль Макрон не обладает необходимой квалификацией, чтобы быть на посту главы государства. Об этом в понедельник, 30 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства, — сказал он.

Так, по мнению турецкого лидера, французское государство начало терять влияние на африканском континенте — страна Буркина-Фасо пожелала, чтобы французская армия покинула ее территорию. По словам Эрдогана, Того в скором времени поступит аналогично. Глава Турции подчеркнул, что проводил немало встреч с Макроном, однако назвать его «честным» Эрдоган не смог, сообщает РИА Новости.

Накануне глава Турции назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом. Эрдоган отметил, что у Турции есть уважение и доверие в отношениях с Россией.

27 января Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны западных коллег. По его мнению, обеспечение порядка в мире является «общей ответственностью».

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