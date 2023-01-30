Завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции МЦД-4 «Мещерская»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Матросова Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции «Мещерская» будущей линии МЦД-4. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Создадим удобный и безопасный пешеходный маршрут от строящейся станции МЦД-4 «Мещерская» к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево. В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд, — сказал он.

Воздушные кабельные линии убрали под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Кроме того, специалисты комплекса проложили еще 475 метров водосточной сети.

Теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 18 тысяч квадратных метров. Специалисты обновили асфальтовое покрытие на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке.

Бирюков добавил, что в районе станции высадят около 50 деревьев. Уже обустроен газон площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80 процентов работ по благоустройству около станции будущего МЦД-4 «Переделкино» в ЗАО. Проект включает озеленение территории: запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона.