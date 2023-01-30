Власти Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

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Принятые Россией меры в связи с промыслом около четырех островов южных Курил являются неприемлемыми. Об этом в понедельник, 30 января, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

— Российский МИД сообщил 19 января о том, что в настоящее время не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе северных территорий, которые проводятся раз в год. Меры, принятые Россией, являются неприемлемыми, — отметил он.

Официальный Токио хочет провести межправительственные консультации с Россией для начала промысла в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в связи с санкционной политикой Японии в отношении России Москва не сможет проводить консультации с Токио по поводу соглашения о морском промысле в районе южных Курильских островов. В МИД добавили, что российская сторона «категорически не приемлет» какие-либо протесты Японии по данному решению.

23 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и помощи Украине. По его словам, такое решение поможет укреплению отношений G7 и стран Глобального Юга.