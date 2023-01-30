Бочкарев сообщил о завершении монтажа эскалаторов во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ метро

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Специалисты полностью смонтировали три эскалатора во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эскалаторы соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго вестибюля станции «Авиамоторная». Их длина по наклонному ходу — 10,5 метра, а длина эскалаторного полотна составляет 22 метра, — поделился он.

В ходе работ специалисты установят в вестибюле лифт для маломобильных групп граждан. Строящиеся вестибюль и переход дадут возможность пассажирам попасть на станцию «Авиамоторная» со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная, цитирует Бочкарева сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

28 января Бочкарев рассказал, что на северо-восточном, южном и восточном участках БКЛ метро проводятся пусконаладочные работы. Как уточняется, каждый из станционных комплексов имеет 55 инженерных систем.

Также стало известно о начале архитектурно-отделочных работ на станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии метро. Пол платформы уложат сибирским гранитом, а стены будут облицованы саянским мрамором.