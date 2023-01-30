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Стало известно о состоянии госпитализированного с переломами ребер Дроздова

Лейла Алиева
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного с переломами ребер Дроздова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов после госпитализации с многочисленными переломами ребер останется в больнице на ближайшую неделю. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил композитор Дмитрий Дунаев.

На данный момент Дроздов находится в обычной палате.

— Состояние нормальное, все хорошо. Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку. Может, побольше, — приводит слова композитора РИА Новости.

Дунаев уточнил, что вместе с Дроздовым в палате постоянно находится его дочь, передает «360».

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед — художник Константин Мирошник 29 января. По его словам, ученый получил травмы при падении несколько дней назад. Сначала телеведущий хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации.

Врачи диагностировали травмы восьми ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли, кашель и тяжелое дыхание.

Знаменитости Госпитализация Николай Дроздов
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