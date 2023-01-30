Появилось видео крупного ДТП на МКАД на юго-востоке Москвы
Появилась видеозапись с места крупной аварии на МКАД на юго-востоке Москвы. Ее опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.
На записи, которую опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», можно увидеть причину столкновения. Водитель легкового автомобиля резко затормозил. Из-за этого машину занесло, она столкнулась с грузовиком. После остановки несколько транспортных средств не смогли сбросить скорость и врезались в фуру.
ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 8-го километра МКАД в районе пересечения с Рязанским проспектом. Столкнулись пять автомобилей.