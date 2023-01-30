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Шесть лифтов для маломобильных москвичей установили в надземных переходах в 2022 году

Араз Салехов
Город
Шесть лифтов для маломобильных москвичей установили в надземных переходах в 2022 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В прошлом году специалисты установили в столице шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Лифты появились в трех надземных пешеходных переходах: на пятом километре МКАД и на Боровском шоссе в районе дома 20, строение 1, и рядом с остановкой «Изваринская улица», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты установили подъемное оборудование в уже существующие шахты, утеплили их для комфорта граждан, а нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в лифтовых кабинах и на этажных площадках установили современное освещение и системы видеонаблюдения.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2022 году в жилых многоквартирных домах 185 подъемных платформ для маломобильных граждан. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что на сегодняшний день все построенные дома уже приспособлены для комфортного пользования маломобильных горожан.

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