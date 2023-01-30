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Менее 40 смертей зафиксировали в России из-за ковида за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Менее 40 смертей зафиксировали в России из-за ковида за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально выявили 5979 новых случаев заражения данным заболеванием. Также 380 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 3861 пациент, отмечается на портале.

Менее 40 смертей зафиксировали в России из-за ковида за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что заражение гриппом может спровоцировать возникновение серьезных осложнений, среди которых боли в суставах, поражение сердца и энцефалит. При возникновении симптомов заболевания он посоветовал сразу же обратиться к специалисту, который быстро определит наличие гриппа и других респираторных заболеваний.

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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