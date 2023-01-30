Менее 40 смертей зафиксировали в России из-за ковида за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально выявили 5979 новых случаев заражения данным заболеванием. Также 380 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 3861 пациент, отмечается на портале.
До этого заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что заражение гриппом может спровоцировать возникновение серьезных осложнений, среди которых боли в суставах, поражение сердца и энцефалит. При возникновении симптомов заболевания он посоветовал сразу же обратиться к специалисту, который быстро определит наличие гриппа и других респираторных заболеваний.
Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.