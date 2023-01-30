Врач Мясников рассказал, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

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Как отличить бактериальную инфекцию от вирусной, рассказал врач общей практики, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников.

Эксперт отметил, что без лабораторных анализов можно говорить только о примерных отличиях.

— Если вы проснулись и у вас течет из носа, режет глаза, вы чихаете, у вас ломит все тело, резко подскочила температура — все это больше относится к вирусной инфекции, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

По его словам, бактериальная инфекция обычно развивается не так стремительно, все симптомы проявляются через некоторое время.

Он также отметил, что у человека может развиваться вирусная инфекция, на фоне лечения симптомы уходят, но затем опять возникают с новой силой. Все это симптомы бактериальной инфекции.

Врач добавил, что главным показателем патогенеза заболевания является обычный общий анализ крови: при бактериальной инфекции увеличивается количество лейкоцитов и нейтрофилов, а для вирусной инфекции характерно снижение лейкоцитов и увеличение лимфоцитов.

До этого врач Владимир Бондаренко сообщил, что после простуды и ОРВИ у людей существенно снижается иммунитет, поэтому в первые две–три недели после выздоровления следует исключить активные тренировки, передает ФАН.

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