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Врач Мясников рассказал, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников рассказал, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной
Фото: shutterstock

Как отличить бактериальную инфекцию от вирусной, рассказал врач общей практики, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников.

Эксперт отметил, что без лабораторных анализов можно говорить только о примерных отличиях.

— Если вы проснулись и у вас течет из носа, режет глаза, вы чихаете, у вас ломит все тело, резко подскочила температура — все это больше относится к вирусной инфекции, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

По его словам, бактериальная инфекция обычно развивается не так стремительно, все симптомы проявляются через некоторое время.

Он также отметил, что у человека может развиваться вирусная инфекция, на фоне лечения симптомы уходят, но затем опять возникают с новой силой. Все это симптомы бактериальной инфекции.

Врач добавил, что главным показателем патогенеза заболевания является обычный общий анализ крови: при бактериальной инфекции увеличивается количество лейкоцитов и нейтрофилов, а для вирусной инфекции характерно снижение лейкоцитов и увеличение лимфоцитов.

До этого врач Владимир Бондаренко сообщил, что после простуды и ОРВИ у людей существенно снижается иммунитет, поэтому в первые две–три недели после выздоровления следует исключить активные тренировки, передает ФАН.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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