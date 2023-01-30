Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

Фото: Минобороны РФ

Минобороны обеспечит добровольцев оружием, вещами и продовольствием, а также окажет им необходимую медицинскую помощь. Это следует из проекта приказа главы ведомства Сергея Шойгу, опубликованного на портале правовой информации в понедельник, 30 января.

— Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — говорится в сообщении.

Добровольческие отряды получат то же, что и формирования вооруженных сил — форму и «вещевое имущество» им предоставят воинские части по месту приписки.

23 января министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации на Украине, а также чиновников, командированных в новые регионы, от декларирования доходов и расходов на время СВО. Кроме того, от декларирования расходов и доходов освобождаются граждане, чьи супруги являются военнослужащими в зоне СВО или командированными туда чиновниками.