Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной
Фото: Минобороны РФ

Минобороны обеспечит добровольцев оружием, вещами и продовольствием, а также окажет им необходимую медицинскую помощь. Это следует из проекта приказа главы ведомства Сергея Шойгу, опубликованного на портале правовой информации в понедельник, 30 января.

— Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — говорится в сообщении.

Добровольческие отряды получат то же, что и формирования вооруженных сил — форму и «вещевое имущество» им предоставят воинские части по месту приписки.

23 января министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации на Украине, а также чиновников, командированных в новые регионы, от декларирования доходов и расходов на время СВО. Кроме того, от декларирования расходов и доходов освобождаются граждане, чьи супруги являются военнослужащими в зоне СВО или командированными туда чиновниками.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте