Ефимов: Сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались 160 тысяч раз в 2022 году

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Цифровыми сервисами на Инвестиционном портале Москвы по итогам 2022 года воспользовались 160 тысяч раз, что почти на 10 тысяч превышает показатели 2021 года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За девять лет Инвестиционный портал Москвы стал единым электронным офисом инвестора. Сегодня здесь доступно около 30 цифровых инструментов, с помощью которых пользователи могут подать заявки на получение налоговых льгот и финансовой помощи, обратиться с вопросом в правительство Москвы, предложить на рассмотрение инвестпроект и многое другое, — сообщил заммэра.

Он добавил, что всего за время работы портала к сервисам обратились более 610 тысяч раз.

Воспользоваться инструментами портала в полном объеме позволяет регистрация в личном кабинете. В 2022 году на портале появилось почти 25 тысяч учетных записей, а всего на сайте свыше 88 тысяч личных кабинетов.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, пользователи портала активно используют инструмент подачи заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Здесь они могут подробно изучить данные по интересующему инвестора объекту торгов и подать заявку. Причем сделать это можно в карточке объекта в режиме онлайн в период заявочной кампании. В прошлом году предприниматели отправили 1,9 тысячи таких заявок, а всего — 10 тысяч раз.

— Кроме того, пользователями Инвестпортала также востребован функционал, помогающий получить особые статусы и преференции от города, — в 2022 году им воспользовались почти 250 раз, а всего — 3,5 тысячи, — отметил Овчинский.

Также в числе востребованных сервисов — линия прямых обращений, обеспечивающая оперативную связь бизнеса с правительством Москвы. За время существования на нее поступило 16,1 тысячи обращений от предпринимателей, в том числе 2,5 тысячи в 2022 году.

До этого Ефимов сообщил, что в минувшем году в городских торгах по продаже и аренде 10,8 тысячи объектов недвижимости приняли участие 67,5 тысячи инвесторов.