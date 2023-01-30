Сергей Собянин: 2022 год превзошел предыдущий по вводу социальной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошлый год в столице сдали в эксплуатацию 102 социальных объекта. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом в 2022 году было построено 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение и шесть объектов культуры.

— Для сравнения: в 2021 году было построено 95 социальных объектов. При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей: при запланированных 4,9 миллиона квадратных метров построено почти 6,8 миллиона квадратных метров, — отметил мэр.

Всего за прошедший год в столице построили 585 объектов капитального строительства, среди них Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, индустриальный парк «Руднево», а также объекты метрополитена для открытия новых станций Большой кольцевой линии, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого глава города рассказал, что более 30 социальных объектов планируется построить в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета. Так, на территории появятся новые школы, медучреждения и спортивные сооружения.