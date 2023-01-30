Психолог рассказала, почему зимой люди едят больше цитрусовых

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Желание больше употреблять апельсины и мандарины в холодное время года возникает по причине сходства фруктов с солнцем. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Эксперт напомнила о явлении сезонной депрессии. Это состояние связано с отсутствием солнечного света.

Психолог отметила, что многие люди едят много апельсинов и мандаринов зимой, потому что оранжевый цвет дает им ощущение радости и счастья.

Чтобы при любой погоде вызывать у себя естественную выработку гормонов, отвечающих за хорошее настроение, психолог советует не только есть яркие фрукты, но и окружать себя яркими вещами, передает РИАМО.

Ранее диетолог Татьяна Залетова посоветовала съедать не более 500 граммов мандаринов в день. В противном случае могут возникнуть аллергические реакции, передает RT.

Диетолог Елена Соломатина поделилась с «ВМ», что мандарины лучше не употреблять при индивидуальной непереносимости, также противопоказаниями являются гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения.