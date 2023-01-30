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Движение на юго-востоке МКАД восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий
На юго-востоке Московской кольцевой автодороги восстановили движение после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 8-го километра МКАД, в районе пересечения с Рязанским проспектом. Столкнулись пять автомобилей.
Момент столкновения попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.
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