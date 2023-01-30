Движение на юго-востоке МКАД восстановили после ДТП

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

На юго-востоке Московской кольцевой автодороги восстановили движение после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 8-го километра МКАД, в районе пересечения с Рязанским проспектом. Столкнулись пять автомобилей.

Момент столкновения попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.