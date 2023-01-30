Иммунолог Жемчугов посоветовал пройти вакцинацию от кори и дифтерита

Фото: depositphotos

Тяжелые инфекционные болезни, такие как корь и дифтерит, могут распространиться в России в ближайшие месяцы. Это связано с массовыми перемещениями людей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

Эксперт посоветовал пройти вакцинацию от этих болезней. Если человек не знает, делал ли он прививку от этих болезней, то стоит сдать анализ на антитела. Если их нет или есть, но очень мало, прививку стоит повторить.

Жемчугов добавил, что одновременно заболеть несколькими инфекционными болезнями невозможно. Однако может быть последовательное заражение: когда человек, только отболев одним, заражается другим. В этом случае возрастает риск серьезных осложнений, передает «Радио 1».

О нетипичных симптомах свиного гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.