Москвичей предупредили о сильном ветре до ночи 31 января

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Во вторник, 31 января, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег, местами метель, возможно образование гололедицы, — говорится в сообщении.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями. Водителям следует придерживаться скоростного режима, а также избегать резких маневров, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Так, 31 января в столице резко упадет атмосферное давление: оно окажется на уровне 732 миллиметров ртутного столба. Циклон начнет покидать город в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит.