Глава управляющей компании получил условный срок за упавшую на младенца глыбу льда

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Суд признал виновным генерального директора управляющей компании в Химках, где зимой прошлого года на коляску с годовалым ребенком упала глыба льда. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

Согласно решению суда, козырьки балконов, предусмотренные проектом высотного дома, являются частью крыши и относятся к конструктивным элементам здания. В связи с этим ответственность за очистку их от снега и льда ложится именно на управляющую компанию. Так как генеральный директор не обеспечил выполнение этих работ, то он был признан виновным в получении травмы годовалым мальчиком. Его приговорили к ограничению свободы сроком на шесть месяцев условно, а также к 300 тысячам рублей штрафа, сообщил «МК».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Химки 4 февраля 2022 года. Тогда на коляску с ребенком упала глыба льда с высоты 25-го этажа многоэтажного дома. Ребенок получил ушиб головы и ранения лица. Малыша госпитализировали.