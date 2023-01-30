Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава управляющей компании получил условный срок за упавшую на младенца глыбу льда

Степан Жирнов
Происшествия
Глава управляющей компании получил условный срок за упавшую на младенца глыбу льда
Фото: shutterstock

Суд признал виновным генерального директора управляющей компании в Химках, где зимой прошлого года на коляску с годовалым ребенком упала глыба льда. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

Согласно решению суда, козырьки балконов, предусмотренные проектом высотного дома, являются частью крыши и относятся к конструктивным элементам здания. В связи с этим ответственность за очистку их от снега и льда ложится именно на управляющую компанию. Так как генеральный директор не обеспечил выполнение этих работ, то он был признан виновным в получении травмы годовалым мальчиком. Его приговорили к ограничению свободы сроком на шесть месяцев условно, а также к 300 тысячам рублей штрафа, сообщил «МК».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Химки 4 февраля 2022 года. Тогда на коляску с ребенком упала глыба льда с высоты 25-го этажа многоэтажного дома. Ребенок получил ушиб головы и ранения лица. Малыша госпитализировали.

Подмосковье управляющие компании Химки Московская область Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте