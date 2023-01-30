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Появилось видео ограбления пенсионерки в вестибюле станции метро на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео ограбления пенсионерки в вестибюле станции метро на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Некрасовская линия, метро Окская Карта всех событий

МВД опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ограбления 65-летней пенсионерки в вестибюле станции метро «Окская».

На кадрах можно увидеть, как злоумышленник нападает на пенсионерку прямо у дверей на станцию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Также была опубликована запись допроса задержанного. Мужчина признал свою вину и рассказал подробности преступления. В конце злоумышленник попросил прощения у пострадавшей и признался, что ему стыдно за содеянное.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

41-летнего мужчину задержали на северо-западе столицы. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. Похищенные вещи уже обнаружены и в скором времени будут возвращены владелице.

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