Нового посла США Трейси встретили в Москве антиамериканскими плакатами

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Новый посол США в России Линн Трейси посетила здание МИД РФ для встречи с заместителем главы министерства Сергеем Рябковым. После вручения ему верительных грамот Трейси может приступить к работе посла.

Однако возле здания министерства проходила антиамериканская акция. Митингующие несли плакаты с лозунгами против политики США.

«Зачем вы приехали?»; «Война — бизнес США»; «Тигры» и «Абрамсы» горят одинаково»; «Америка — страна-террорист» — гласили надписи на плакатах.

Дипломат от комментариев воздержалась. В министерстве Трейси провела около получаса, после чего, также не дав никаких комментариев журналистам, уехала, передает RT.

Недавно дипломат встречалась в Вашингтоне с послом России в США Анатолием Антоновым. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Трейси не обсуждала с главой российской дипмиссии какие-либо формы переговорного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат заявил, что этим должны заниматься представители Украины, а США готовы предоставить поддержку «при необходимости».

Новый посол США в России на своем посту должна будет заняться вопросом обеспечения диппредставительства кадрами, заявлял до этого Прайс. В частности, работа коснется возобновления выдачи виз в Москве.