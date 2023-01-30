Президент Хорватии Миланович заявил, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года

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Зарубежные страны провоцировали Россию на начало конфликта с 2014 года, нынешняя отправка танков на Украину окончится исключительно их уничтожением. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в понедельник, 30 января.

— С 2014 года мы смотрим, как «кто-то» провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась. И каков план? Прошел год, и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? — задался вопросом глава государства.

Хорватский лидер добавил, что отправленные сегодня танки повторят судьбу машин, которые были оставлены еще со времен СССР: их уничтожат. Если продолжить провокации, то Россия способна «выпустить в ответ шесть тысяч ядерных боеголовок», передает слова Милановича РИА Новости.

15 января Миланович заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс воюют с Россией руками украинских граждан. Он отметил, что не видит конечной цели санкций в отношении Москвы, так как принятием подобных решений страны не смогут добиться желаемого результата.