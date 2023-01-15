Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут войну против РФ на Украине

Фото: Party of European Socialists / CC BY-NC-SA 2.0

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс воюют с РФ руками украинских граждан. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович.

— Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, — заявил он.

Глава Хорватии отметил, что не видит конечной цели санкций против РФ.

— План не может быть в том, чтобы убрать президента России Владимира Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки? — цитирует его издание Istra24.

Украину насильно пытаются сделать союзником государств Европейского союза. Такое мнение 20 декабря высказал президент входящей в ЕС Хорватии Зоран Миланович. По его словам, поведение остальных политиков Евросоюза тоже возмущает его. Он даже назвал дипломатов ЕС «слепоглухими дураками». Кроме того, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен никто не избирал на данную должность.

Даже после завершения украинского конфликта отношения между РФ и Западом не будут восстановлены. Такое мнение высказал 15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.