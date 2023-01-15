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Приметы и советы

Столтенберг исключил нормализацию отношений между Россией и Западом

Евгений Белоусов
В мире
Столтенберг исключил нормализацию отношений между Россией и Западом
Фото: flickr/nato

Даже после завершения украинского конфликта отношения между Россией и Западом не будут восстановлены. Такое мнение высказал в воскресенье, 15 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Как раньше уже не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются, — заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его словам, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

Украина Йенс Столтенберг Россия НАТО
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