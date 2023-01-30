Гемофобия и паническая атака: почему возникает боязнь уколов и крови

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У экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой случилась паническая атака во время сдачи крови. Видеоролик, где она говорит о боязни уколов, появился ранее в Сети. На кадрах видно, как балерина истерически объясняет медперсоналу, насколько ей тяжело преодолевать страх во время этой процедуры. Волочкова признается, что для нее «взять кровь — равносильно операции». «Вечерняя Москва» решила узнать, с чем может быть связана паническая боязнь перед видом крови, уколами и другими медицинскими процедурами.

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, самой распространенной причиной возникновения страха перед уколами является неприятный детский опыт прохождения этих процедур.

— Скорее всего, в детстве ребенка не адаптировали к прививкам, — сказала врач. — Например, ему пообещали, что сам процесс будет безболезненным, он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека уже во взрослой жизни.

Боязнь уколов, по словам психолога, нередко сопровождается еще и гемофобией — страхом перед видом крови или кровотечения.

— Гемофобия — это последствие психологической травмы, связанной со сценами насилия, — пояснила Наумова. — Предположим, ребенок мог стать случайным свидетелем чьей-то ужасной смерти, которая как-либо была связана с кровопотерей.

В детском возрасте фундаментом будущего страха могла стать впечатлительность на фоне кровавых сцен в кино, продолжила психолог.

— Часто слова взрослых, связанные с кровью, отпечатываются в голове, — говорит специалист. — Например, кто-то мог упасть и получить кровавую рану, и бабушка или мама говорили: «Ой, какой ужас, столько крови!». И такая фраза сигнализирует о том, что кровь и все, что с ней связано, — это нечто чудовищное и страшное. С возрастом все эти страхи трансформируются и выражаются именно таким состоянием, которое наблюдается у балерины Анастасии Волочковой: истерика, слезы и паническая атака.

Психолог также отметила, что многое зависит и от характера человека.

— Если ребенок хрупкий, творческий, с ранимой душой, то ему тем более куда сложнее переносить любую боль, связанную с уколами, — сказала собеседница «ВМ».

В заключение эксперт отметила, что подобные фобии поддаются полной корректировке во взрослой жизни за три сеанса у психолога. Следовательно, и у Анастасии Волочковой есть шанс избавиться от этих душевных мук при помощи терапии.